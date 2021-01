Entrega edil de Tuxtepec, obra de pavimentación hidráulica en la colonia Santa Cruz

-Dijo que busca honrar el legado del finado Fernando Bautista Dávila en seguir trabajando por el pueblo.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes la colonia Santa Cruz recibió al presidente municipal Noé Ramírez Chávez para inaugurar la obra de pavimentación de concreto hidráulico, un proyecto que tuvo sus inicios en el mes de julio y que por situación de la pandemia se postergó su inauguración hasta este día, algo que alegró a los 120 habitantes que serán beneficiados por la modernización de camino en la calle 3 de Mayo.

A su llegada a este colonia, el edil fue recibido por sus habitantes y durante su discurso una vez más recordó a su antecesor Fernando Bautista Dávila, pues reiteró que juntos tenían los mismos ideales y el mismo objetivo de trabajar por este municipio, siempre del lado de los Tuxtepecanos y externó, que el legado que dejó el extinto Dávila es seguir trabajando a base de tequios, para que de esta manera se pueda tener un mejor rendimiento de los recursos del pueblo, algo que se seguiría aplicando en esta administración a no ser por la pandemia.

Así mismo, explicó que la única manera de seguir honrando la memoria de quien llamó “su hermano” es seguir trabajando por el pueblo y entregando resultados a la gente.

Por su parte el presidente de la colonia Santa Cruz Clemente José Pacheco, en entrevista comentó que hoy los habitantes de este lugar se encuentran contentos al tener esta calle pavimentada, pues aseguró que a lo largo de sus 35 años desde su fundación, ha tenido pocas obras de impacto y que esta, vendría a cambiar poco a poco la imagen de la colonia.

Este proyecto de alrededor de los 800 mil pesos, consta de 756 metros cuadrados teniendo una longitud de 120 metros de largo, algo que tendrá a favor los colonos ante la temporada de lluvias que siempre se convertía en zona de lodo, por ser zona baja y estar cerca del rio de las mariposas.

