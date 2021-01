Con venta de pulseras, la pequeña Dayra busca seguir con su tratamiento contra la leucemia

-Aunque el seguro cubre parte del traslado, su madre tiene que solventar otros gastos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Dayra Rodríguez es una pequeña de 9 años que hace unos meses estando hospitalizada, decidió emprender un negocio y empezó a elaborar pulseras, para tener recursos y con esto ir solventando los gastos de su enfermedad, tiene leucemia linfoblastica aguda tipo B.

Su madre Irasema Rodríguez dijo que la enfermedad de su hija inició con una inflación en las articulaciones, sobre todo el dolor en las manos y los pies y aunque en un principio le habían dicho que era artritis, posteriormente al necesitar transfusión de sangre le dijeron que era dengue, hasta que después de varios meses le dieron el diagnostico real.

El año pasado, la menor empezó sus quimioterapias y con esto empezaron algunas reacciones como son las nauseas y la caída de su cabello, por lo que deben de tomar las medidas y cuidadnos necesarios para evitar que se complique su estado de salud, y más en estos tiempos de pandemia por el covid.

Y para continuar con su tratamiento, la pequeña Dayra, ha emprendido una venta de pulseras con la finalidad de poner sostener algunos gastos, ya que a pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubre los boletos para trasladarla a Puebla en donde lleva su tratamiento, deben de pagar otro tipo de transporte, comida y hospedaje, lo que aumenta los gastos en cada uno de los viaje.

Por lo tanto, su madre pidió el apoyo para que adquieran las pulseras que la menor hace, ya que ella no cuenta con un trabajo fijo debido a que debe estar al pendiente de la salud de su hija, quienes quieran adquirir una pulsera pueden comunicarse al teléfono 287 109 3964, y con esto ayudarían a que los gastos de la familia de Dayra sean menos.

