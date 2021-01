Cerca de 500 hectáreas de plátano en Tuxtepec, afectadas en 2020

-Más de 300 productores resultaron afectados desde un 40 a un 90% de sus sembradíos



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El año 2020, cerró con graves afectaciones entre los plataneros, debido a que resultaron afectadas alrededor de 500 hectáreas pertenecientes a más de 300 productores del municipio, siendo una afectación más que dejó el año pasado.



El Director de Desarrollo Rural Alí Elías Domínguez dio a conocer que el año pasado lo cerraron con afectaciones a plataneros de las comunidades de Santa Rosa, Santa Teresa, San Bartolo, Papaloapan, en los Cobos y en la Esmalta, ya que el pasado 24 de diciembre por la noche un suceso climatológico afectó los cultivos de los plataneros y los daños iban de un 40 hasta un 90% de los sembradíos.



En total fueron 316 los afectados de estas 5 comunidades, que suman alrededor de 500 hectáreas, siendo Santa Rosa la más afectada, por lo tanto el pasado 25 de diciembre tuvo que realizar un recorrido por estos asentamientos y con esto constatar los daños.



Tras la supervisión y platicar con los productores afectados, acordaron que lo más viable sería que los apoyaran con fertilizantes, por lo que ya tienen una relación de los productores afectados, y ya se está analizando la opción de apoyarlos, sin embargo será próximamente que determinen si los van a beneficiar ya que se requieren 60 toneladas de fertilizante, mientras tanto los productores ya están limpiando las plataneras.



Cabe hacer mención que anteriormente el gobierno federal tenía un programa para apoyar en caso de siniestro, sin embargo desde el año pasado ya no existe este programa, a pesar de esto el Director del área llamó a las dependencias estatales y federales a apoyar a los productores.

