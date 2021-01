Audiencias presenciales están suspendidas: Junta Local de Conciliación y Arbitraje

-El Presidente del organismo indicó que desconoce cuáles son las peticiones del STEUABJO

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Existe una imposibilidad física para atender asuntos de manera presencial tal y como lo pide el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), debido a la pandemia, así lo manifestó el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Víctor Quiroz Arellanes.

Señaló que apenas sabrá cuáles son las peticiones del comité directivo del sindicato, esta determinación se tomó desde el pasado cuatro de enero y tiene como objetivo evitar la concentración de personas, además comentó que por el aplazamiento a huelga se emprenderán las acciones correspondientes para evitar esta situación.

Agregó que la Junta Local siempre estará en la mejor disposición de dialogar con la parte sindical que es el STEUABJO y la parte patronal que es la rectoría de la universidad, Quiroz Arellanes mencionó que la Junta Local no cuenta con la tecnología para poder atender este tipo de situaciones de manera virtual.

Aclaró que a pesar de que las audiencias presenciales están suspendidas, se reciben demandas, conciliaciones, liquidaciones y depósitos de contratos colectivos, es decir que todos aquellos trámites que no favorezcan la aglomeración de personas se están atendiendo.

