Acepta Alejandro Murat renuncias de titulares de SEBIEN, SEPIA, IEEA y CEPCO

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de enero de 2021. En aras de fortalecer las tareas y acciones gubernamentales a favor de las y los oaxaqueños, este jueves el gobernador Alejandro Murat Hinojosa aceptó las renuncias de Yolanda Martínez López como secretaria de Bienestar, y de Eufrosina Cruz Mendoza como secretaria de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

También de Miriam Liborio Hernández, quien hasta hoy fungía como titular del Instituto Estatal de Educación para Adulos; así como de Antonio Amaro Cancino, quien se desempeñaba como titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO).

Murat Hinojosa agradeció el trabajo y compromiso que cada uno realizó en la Administración Estatal en beneficio de las y los oaxaqueños, contribuyendo con gran eficiencia al cumplimiento de los compromisos del Gobierno del Estado.

Para dar continuidad a las acciones y programas de cada una de estas dependencias, el Gobernador designó como encargados de despacho a: Claritza Ordaz Pineda en Sebien, Jairo Jiménez Santiago en Sepia, Armando Santiago Santiago en el IEEA, y Siddharta Luna Hernández en CEPCO, exhortándolos a desempeñar con responsabilidad, dedicación y transparencia la encomienda asignada a favor del desarrollo de Oaxaca.

