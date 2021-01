Urge Diputado Arsenio Mejía a Gobierno de Oaxaca, instalar mesa de paz para zona Triqui

-El punto de acuerdo fue aprobado para que sea tratado como de urgente y pronta resolución con 27 votos a favor.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local y Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV legislatura Arsenio Mejía García exhortó a los gobiernos federal y estatal, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que se convoque de manera urgente a una mesa de paz para restablecer el estado de derecho en la zona Triqui.

El legislador al exponer sus argumentos en la sesión virtual que se llevó a cabo este miércoles, pidió que el tema se trata como urgente y obvia resolución, pues el caso lo amerita, en caso de que esto no fuera posible, que su propuesta sea turnada a la comisión permanente instructora.

El Diputado es originario de Santiago Juxtlahuaca, municipio que pertenece a la zona triqui y por ello le recordó al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que haga válido el compromiso que hizo de ser testigo de honor cuando se firme el convenio de paz entre las comunidades de la región Triqui.

Señaló que seguirá luchando incansablemente para que todas las comunidades y en particular las que pertenecen a la zona Triqui tengan paz y progreso, asimismo indicó que seguirá alzando la voz ante cualquier injusticia, sobre todo porque duele ver al pueblo herido de esta manera.

“No queremos más muertos, no queremos más balazos, queremos mejor educación, más centros de salud para el desarrollo de la zona Triqui” sentenció el legislador al terminar su exposición, las legisladoras Lilia Mendoza y Aurora López Acevedo se sumaron a la propuesta del Diputado Arsenio Mejía, misma que fue aprobada para que sea tratada como de urgente y pronta resolución con 27 votos a favor.

Cabe recordar que el conflicto en la zona Triqui lleva más de una década y ha provocado el desplazamiento forzado de varias familias, quienes no pueden regresar a su lugar de origen por el temor de ser atacados, es por ello que el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca pide a las autoridades su intervención para poner fin a este conflicto añejo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario