Suman 290 dosis contra el covid, aplicadas en el ISSSTE de Tuxtepec

–Han vacunado al personal, a médicos de la iniciativa privada y hasta a algunos jubilados



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves se realizó una segunda aplicación de vacunas al personal de la clínica del ISSSTE en Tuxtepec, sumando 290 dosis que se aplican en este municipio desde la semana pasada, dando prioridad al personal de la clínica, a los jubilados y médicos de la iniciativa privada.



La Delegada sindical del ISSSTE en Tuxtepec Olivia Sosa, explicó que en esta remesa que fueron 100, se terminó de vacunar al personal que faltaba, así como a los del área de limpieza, cocina, vigilancia, además de los trabajadores de base y eventuales, siempre y cuando estuvieran laborando en el hospital covid.



Estas dosis también se aplicaron al personal de las unidades de medicina familiar de Temascal, Loma Bonita y Ojitlán, así como a la doctora del puesto periférico de Valle Nacional, otras vacunas más se destinaron para médicos de la iniciativa privada y otra para algunos adultos mayores, dándole prioridad a los jubilados del ISSSTE.



Enfatizó que hay personal de la clínica que falta por vacunarse pero que no se les ha aplicado la dosis debido a diversos motivos, pero que posteriormente serán vacunados ya que están considerados, y destacó que son menos de 10 los que están en esta situación.



La próxima semana llegarán otras 200 dosis y en donde se va a vacunar a más adultos mayores de 60 años, pero también se destinarán otras vacunas para médicos de la iniciativa privada, esto tomando en cuenta la instrucción del gobierno federal.



Agregó que poco a poco van a cubrir todas las instancias que dependen del ISSSTE como son la estancia infantil de este municipio, ya que solo se vacuno al personal médico y falta a las trabajadores que atienden a los menores.



Tras la aplicación de la vacuna, puntualizó que solo unos 2 trabajadores presentaron malestares leves como dolor de cabeza, de cuerpo, de espalda, así como vómitos “realmente fueron como 2 personas que tuvieron molestias y afortunadamente los adultos mayores que se vacunaron no hubo reacciones importantes”, finalizó.

