Sube a 32 mil 210 casos acumulados de COVID-19, 399 más que ayer: SSO

-La red de hospitales al 62% de ocupación

-Cuantifican dos mil 341 muertes acumuladas a causa del coronavirus

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de enero de 2021.- Durante las últimas 24 horas, fueron detectados 399 casos nuevos de COVID-19 en la entidad, por lo que hasta este miércoles suman 32 mil 210 contagios acumulados de SARS-CoV-2, de los cuales 710 están activos, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Al dar el corte epidemiológico, el subdirector general de Innovación y Calidad de la Institución, Héctor Mátus Santiago, también reportó 25 muertes más por el virus, para un total de dos mil 341 defunciones, así como un acumulado de 29 mil 159 personas recuperadas.

Detalló que, en cuanto a hospitalización, a nivel estatal hay una ocupación del 62%; 18 nosocomios se encuentran al 100% en su capacidad de ingresos de pacientes, es decir hay 421 personas internadas en la red médica a causa del virus.

De acuerdo con el reporte diario, Valles Centres se mantiene a la cabeza con el mayor número de contagios con 22 mil 231 y mil 238 defunciones; seguido del Istmo con dos mil 703 y 369 muertes; Mixteca con dos mil 446 y 203 defunciones; Tuxtepec con dos mil 167 y 288 decesos; Costa con mil 603 y 156 muertes; Sierra mil 060 y 87 decesos.

Mencionó que hay un global de 51 mil 725 notificaciones, cuatro mil 631 están como sospechosos y 14 mil 884 han sido negativos.

Asimismo, dijo que desde el inicio de la emergencia sanitaria en la entidad, por tipo de atención, el 17.5% de pacientes fueron hospitalizados y el 82.5% han sido ambulatorios, del total 15 mil 038 son mujeres y 17 mil 172 hombres.

Enfatizó que, en las últimas 24 horas los municipios con el mayor número de contagios nuevos son: Oaxaca de Juárez con 95 contagios, Santa Cruz Xoxocotlán con 29, Salina Cruz con 13, San Juan Bautista Tuxtepec con 12 e igual número en Santa Lucía del Camino, Heroica Ciudad de Huajuapan de León y San Antonio de la Cal con 10, respectivamente, por mencionar algunos.

Finalmente, hizo un llamado enérgico a la población, principalmente a las personas que viven en los municipios con más incidencia de casos, para que refuercen los protocolos de sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón, así como evitar salir de casa si es posible.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario