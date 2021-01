Señalamientos contra Villacaña tienen tintes políticos: Asociaciones de mujeres

-Salieron a desmentir los señalamiento de misoginia que otro grupo de mujeres hizo contra el ex edil capitalino



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Tras los señalamientos que hizo un grupo de mujeres hacia Javier Villacaña, al acusarlo de misógino, mujeres integrantes de varias asociaciones civiles salieron en defensa del ex edil de Oaxaca de Juárez y dijeron que es una persona ejemplar, asimismo indicaron que no es posible que se use a la mujer para este tipo de acciones, que tienen un trasfondo político afirmó una de ellas.



Agregaron que Villacaña Jiménez siempre ha sido un buen amigo, que se ha conducido de manera honesta, recta, incapaz de cometer actos en contra de la mujer, pues tiene a su esposa y dos hijas, incluso mencionaron que el ex edil capitalino ha sido un impulsor del movimiento femenil.



Entre los argumentos que presentaron mencionaron que en la administración de Javier Villacaña se construyó la clínica de la mujer, asimismo aclararon que nadie las mandó a defenderlo y afirmaron que fueron por voluntad propia luego de las calumnias que lanzó el otro grupo de mujeres.



Además dijeron que el otro grupo de mujeres hizo esas declaraciones que tienen tintes políticos, incluso que alguien les ofreció dinero para intentar dañar la imagen de Villacaña Jiménez.

