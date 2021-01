Saturados 18 hospitales en Oaxaca, en 24 horas se internaron a 37 pacientes con Covid

-De 679 camas 421 están ocupadas y 258 disponibles, lo que representa el 62 por ciento de ocupación hospitalaria.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El número de hospitales que registran una ocupación al cien por ciento ha llegado a 18, lo que representa el 62 por ciento de las camas que dispuso el gobierno del estado para atender a pacientes con complicaciones de Covid, son un total de 679 camas, de las cuales 421 están ocupadas y 258 se reportan como disponibles.

De acuerdo al reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca, en las últimas 24 horas fueron hospitalizadas 37 personas, las estadísticas incluyen la ocupación en hospitales públicos y privados.

La jurisdicción 1 de los valles centrales es la que tiene la mayor ocupación con 262 camas que representa el 73.8 por ciento, le sigue la región de la mixteca con el 67.3 por ciento, es decir 35 camas, el istmo registra el 51.9 por ciento con 68 camas ocupadas, la costa con 31 camas ocupadas representa el 51.7 por ciento.

La jurisdicción sanitaria de Tuxtepec reporta 38.1 por ciento con 24 camas ocupada y la sierra tiene el 5.6 por ciento con una cama ocupada; cabe aclarar que el número de camas disponibles en cada una de las regiones varía; en los valles centrales se tiene un total de 355 camas, en el istmo 131, en Tuxtepec 63, en la costa 60, en la mixteca 52 y en la sierra 18 camas.

Tan solo en las últimas 24 horas se reportaron 401 casos nuevos en 107 municipios, Oaxaca de Juárez es el que continúa con el mayor número de contagios al reportar 95, es decir el 23.69 por ciento de los casos nuevos en todo el estado, a esto habrá que sumar que en los valles centrales hay mil 710 casos sospechosos.

A pesar de estas cifras, la actividad en las calles continúa de manera normal y las autoridades municipales se han limitado únicamente a sanitizar los espacios públicos como el zócalo capitalino, no se aprecian operativos para pedir a las personas que no pueden estar largos periodos de tiempo en la vía pública.

