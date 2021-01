Por pandemia, incrementa hasta un 70% los trámites de manera virtual en la Cuenca: SEMOVI

-Señala encargado, que este año continúan los estímulos fiscales para las tenencias de los vehículos por lo que se espera que el número de trámites aumente considerablemente e este año.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador Regional de la Secretaría de Movilidad y Vialidad (SEMOVI) Margarito Martínez Galindo, señaló que en los últimos meses los trámites en la modalidad virtual, para obtener el emplacamiento y las licencias, se ha incrementado hasta en 70%, esto debido a la contingencia sanitaria que se vive en la región, reduciendo a un número menor, las personas que asisten a las oficinas de la colonia Costa Verde en la ciudad de Tuxtepec de manera presencial, para realizar estos trámites.

También explicó que un 20% de los que hacen citas no acuden a este servicio, lo que le dan opción de atender a los que llegan sin previo aviso a realizar algún tipo de trámite, lo que hace que el flujo de personas sea constante sin necesidad de aglomeraciones ante la difícil situación que vive esta ciudad por el tema de la pandemia.

Por otro lado dijo Martínez Galindo que el estimulo Fiscal por parte del gobierno del Estado, seguirá latente en los pagos de tenencia, esto para incentivar a los propietarios de vehículos a que cubran sus adeudos sin ningún tipo de recargos, lo que le da ventaja para tener un ahorro económico al contribuir con los impuestos vehicular, por lo que dijo que es una situación que debe ser aprovechada por todos los Cuenqueños, que aun no han cubierto esos atrasos.

Aunque no especificó la cantidad de placas y licencias que se entregó el año pasado, dijo que fue cifra considerable y espera que este año el número de trámites aumente, aunque explicó que se han abierto otras oficinas para facilitar estos trámites y con mayor agilidad, como es el caso de Valle Nacional, San José Cosolapa y Loma Bonita, lo que da opción a un mejor servicio para los conductores que buscan reglamentar sus vehículos, aprovechando estos estímulos que ayudan al ahorro en gastos corrientes.

