Por covid, defunciones aumentaron un 80% en Tuxtepec en el 2020

-Este incremento se dio principalmente en Junio, julio y los primeros días de agosto

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – La jefa de panteones del municipio de Tuxtepec Gloria García Zeferino, informó que el 2020 lo cerraron con un elevado número de defunciones, ya que del 2019 al 2020, hubo un incremento de un 80 %, esto a causa del covid.

Las defunciones, puntualizó que se incrementaron en los meses de junio, julio y los primeros días de agosto, pero también hubo un aumento en los últimos días de diciembre, y en lo que va de este 2021 se han reportado 10 inhumaciones.

Estas defunciones fueron a causa del covid, aseguró la funcionaria, siendo esta la primera causa de muerte en las defunciones del año pasado, ocupando el segundo lugar el cáncer cervicouterino.

Aclaró que las personas que tienen alguna perpetuidad en cualquiera de los dos panteones pueden utilizarlas para sepultar a algún familiar que muera a causa de covid, ya que existía la duda de que las personas que fallecían por este padecimiento solo se podían inhumar en la zona covid.

La jefa del área llamó a los Tuxtepecanos a seguir cuidándose y no relajar las medias sanitarias, esto ante el repunte de casos de covid que se están presentando,

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario