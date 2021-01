Por alianza entre el Ejido e ICAPET, Jacatepec cuenta con gimnasio al aire libre en unidad deportiva

-Karla Mingo, Directora de Vinculación con el Sector Productivo del ICAPET, resaltó la necesidad de este tipo de espacios para fomentar el deporte y alentar el talento deportivo en los niños y jóvenes

Alex Morales

Con el fin de fomentar y promover el deporte en las familias, la Directora de Vinculación con el Sector Productivo del ICAPET, Karla Mingo Weber, en compañía de los ejidatarios de Santa María Jacatepec, en la región de la Cuenca, inauguraron un gimnasio al aire libre en la unidad deportiva “Danilo Weber Jordán”.



La activación física se ha convertido en una necesidad en la época de pandemia, pues ayuda a sobrellevar el aislamiento, así como es de beneficio para salud, indicó la funcionaria estatal durante la actividad este jueves, misma que se llevó a cabo con las medidas de sanidad.



Karla Mingo, originaria de Santa María Jacatepec, resaltó que en su comunidad existe talento en el deporte, sin embargo, ha faltado un mayor apoyo e impulso para que niños y jóvenes puedan entrenar y mejorar sus habilidades.



Desde hace 20 años las autoridades municipales no han aportado a erradicar esas limitantes y mejorar las condiciones, así como que exista más espacios libres que sean motivo para que la juventud se desarrolle.



Dijo que el gobierno estatal se ha preocupado por esa situación, por lo que Jacatepec no podía quedar excluido, por lo que esta gestión también fue posible en coordinación con el DIF Estatal.

Por su parte, el Comisariado Ejidal, Víctor García Fentánez, indicó la participación del ejido y agradeció que el proyecto sea una realidad.

El representante aprovechó para demandar el techado en una zona de este espacio para que en temporada de calor, cuando se registran altas temperaturas, las personas continúen con sus actividades físicas.

Los ejidatarios se pronunciaron a favor de las gestiones de Mingo Weber para favorecer a los ciudadanos de Jacatepec con distintos proyectos enfocados en las necesidades de diversos sectores de la población.

