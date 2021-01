Para evitar más contagios, habrá toque de queda en Ixtlán

-Esto será partir del próximo viernes 22 de enero a las 20:00 horas, hasta el día 5 de febrero

Redacción

El H. Ayuntamiento de Ixtlán de Juárez, informó que iniciarán un aislamiento preventivo obligatorio, esto con el objetivo de evitar más contagios de covid-19 en el municipio.

Por medio de un comunicado informaron a la población a cerca de este toque de queda, por lo que a partir del próximo viernes 22 de enero a las 20:00 horas quedará estrictamente prohibido salir a las calles de la comunidad, esto será hasta el día 5 de febrero.

Asimismo, se instalarán filtros en los accesos principales a la población, el acceso a tusritas estará estrictamente prohibido, solo podrán parar en la comunidad para cargar combustible y en caso de tener una emergencia de salud podrán ingresar siempre y cuando se de aviso a las autoridades municipales.

Entre otras medidas se encuentran el uso de cubrebocas obligatorio, los niños y niñas no podrán salir a las calles debido a que son uno de los sectores vulnerables, en caso omiso los tutores serán sancionados, además de que a las personas mayores de edad, con hipertensión o algún otro padecimiento, embarazadas o en lactancia, se les exhorta a que permanezcan en casa durante el periodo de aislamiento.

Por otro lado, los servicios de mercado municipal seguirán funcionando con un estricto control de medidas, además de que personas mayores de 60 años no podrán atender sus negocios, en cuanto a los comercios ambulantes sus actividades serán suspendidas, solo funcionaran comercios esenciales.

Los transportes se mantendrán en pausa durante el periodo de aislamiento, lo que son taxis, mototaxis y camiones del servicio mixto, por su parte las camionetas urban en todas las líneas deberán pasar de largo la comunidad, o en su caso solo pasar por combustible.

Finalmente las autoridades piden no bajar la guardia ante esta contingencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario