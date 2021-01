La región Mixe, cuenta con el apoyo de mi esposo el gobernador Alejandro Murat y del DIF Estatal Oaxaca: Ivette Morán de Murat

Comunicado

San Pedro y San Pablo Ayutla, Oax. 20 de enero de 2021.- A pesar de lo que vivimos por la pandemia del Covid-19, el Sistema DIF Oaxaca sigue trabajando, llevando asistencia social a todos los rincones del estado.

Por ello, este miércoles, la presidenta honoraria y el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, continuaron su acostumbrada gira de trabajo por las ocho regiones del estado. En esta ocasión, acudieron al municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, en la zona Mixe, para inaugurar una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y un parque infantil incluyente.

Con la apertura de la UBR, las personas con discapacidad de este municipio y localidades aledañas, cuentan ya con un espacio digno y seguro. En el recibirán los servicios de atención en rehabilitación, apoyo en su discapacidad, apoyo psicológico, promoción de la salud, entre otros, con lo que se espera una mejora continua en su calidad de vida de las y los usuarios y sus familias.

El monto de inversión en la entrega de estos apoyos fue superior a un millón de pesos.

La esposa del mandatario estatal recorrió dicha unidad, constatando su operatividad y el gran trabajo que realizan las y los profesionales de la salud en pro de este sector vulnerable.

“Empieza el quinto año de administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, estamos trabajando muy fuerte para que las cosas en Oaxaca cambien. Tal es el caso del agua potable con el que ya cuentan, tan necesaria para el beneficio y bienestar de las familias. La UBR, es un espacio de rehabilitación vital para la salud”.

La presidenta honoraria insistió que lo más importante es la salud, que debemos seguir cuidándonos y atender las recomendaciones sanitarias por esta pandemia. Reiteró el compromiso de ella y su esposo, de trabajar más fuerte estos dos años de gobierno, para seguir atendiendo el mayor número de necesidades, de la mano con el DIF, institución comprometida por el bienestar de las familias oaxaqueñas, lo vamos a lograr, aseguró.

“Con este tipo de acciones, Oaxaca sigue creando, construyendo y seguimos avanzando”, finalizó.

Las autoridades municipales reconocieron el apoyo puntual del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Sistema DIF, para con sus habitantes.

“Sentimos esa gratitud y esa correspondencia del trabajo que se viene realizando en coordinación con el DIF Estatal. Es un momento muy importante, muy grato, esperamos seguir trabajando, ya que tenemos diversas necesidades. Resaltamos este acto tan importante, ya que este centro de rehabilitación, es el único en esta región de la parte alta mixe, enhorabuena, muchísimas gracias”, refirió el presidente municipal.

Posteriormente, la presidenta honoraria del DIF estatal inauguró un parque infantil incluyente, cumpliendo en tiempo y forma los compromisos del Gobernador del Estado.

“Me llena de alegría y satisfacción la inauguración de estos parques, vamos instalando cerca de 140, son espacios vitales para que niñas y niños realicen ejercicio, convivan, generando tejido social, y por supuesto, madres y padres de familia, cuentan con un espacio de sana convivencia. Es un parque incluyente, donde niñas y niños con discapacidad podrán realizar diversas actividades, sin preocuparse por si podrán o no hacer uso de los juegos, hay accesibilidad para todas y todos”, finalizó la esposa del Gobernador del Estado.

El Gobierno del Estado a través del Sistema DIF Oaxaca reitera su compromiso con las personas con discapacidad, creando, construyendo y rehabilitando espacios que dignifiquen su salud y bienestar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario