Indispensable educación a pueblos indígenas para su preservación: Diputada Arcelia López

-La iniciativa que presentó da facultad a los Pueblos Indígenas de construir sus propios planes y programas de estudios



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La Diputada Local Arcelia López Hernández presentó una iniciativa en materia de educación indígena, pues señaló que es indispensable para su existencia y preservación, la iniciativa contempla que los pueblos indígenas tengan la facultad de construir sus propios planes y programas de estudios.



Dichos programas deben ser con estricto apego a sus aspiraciones, historias, sociales, políticas y culturales, para ello la legisladora dijo que es momento de hacer efectivo los estándares que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido conforme a la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de Pueblos Indígenas.



Señaló que el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) debe ser tomada como una propuesta educativa regional de los maestros y maestras de la entidad, por lo que el PTEO debe ser ya una realidad en las aulas.



Además de esta propuesta, López Hernández presentó tres iniciativas más, mismas que tienen que ver en materia de medio ambiente, grupos en situación de vulnerabilidad, democracia y propuso un punto de acuerdo en materia de migración.



La legisladora finalizó diciendo que por medio de los recorridos de trabajo que realiza en la zona Ñuu Savi, así como en los foros virtuales, escucha el sentir de la población para transformarlas en acciones legislativas.

