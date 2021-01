Inauguran en Tuxtepec, obra que el gobierno del estado no realizó

-El costo aumentó debido a que se presentaron algunos detalles durante su ejecución



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves, se inauguró en el municipio de Tuxtepec la obra de la pavimentación de concreto hidráulico que va de Jardines del Arroyo a Loma Alta, camino que es conocido como La Herradura, y que es obra que iba ser realizada por el gobierno del estado.



En un principio la obra iba a tener una inversión de 7, 732, 200 pesos del Fondo III Ramo 33 que estaban asignados a los Programas de Desarrollo Institucional y a Gastos Indirectos, pero debido a que durante la ejecución de los trabajos se detectó un socavón se tuvieron que autorizar más trabajos, que provocaron que el costo de la obra incrementara a 8, 630, 749.48 pesos.



En su participación, el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez señaló que esta obra es de importancia para los habitantes de las colonias el Pedregal, Lomas Altas, ampliación del Pedregal, Juana de Bari, el Bisque, fraccionamiento los Mangos, Amigos Charros, entre otras y que por este motivo decidieron realizarla.



Esta obra estuvo olvidada por 30 años, pero en fue en el 2018 cuando los habitantes fueron testigos del banderazo que el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa dio, anunciando una inversión de 9 millones 976 mil pesos a través de una mezcla de recursos, sin embargo solo quedó en el banderazo ya que los trabajos nunca iniciaron.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario