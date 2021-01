Exhorta Diputado César Morales a Gobernador a declarar a Oaxaca en semáforo rojo

-También pide al Secretario de Salud que haga público el plan de contingencia escalonado en las principales ciudades de la entidad.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado Local por el Partido del Trabajo Cesar Morales Niño, presentó una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar al Gobernador Alejandro Murat para que declara al estado de Oaxaca en color rojo, debido al incremento en los contagios, fallecimientos y por la alta ocupación hospitalaria que registra la entidad.

Asimismo exhorta al Secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Heine, para que haga público el plan de contingencia escalonado en las principales ciudades del Estado de Oaxaca a fin de que ayude a reducir la alta incidencia de contagios, como ejemplo el legislador mencionó que el pasado 16 de enero se rebasó el record de fallecimientos y contagios.

Morales Niño dijo que el manejo de la pandemia por parte del gobierno del estado ha sido “desastrozo”, toda vez que no se han adoptado las medidas suficientes, no se han difundido medidas eficaces de concientización a la población, no se han adoptado medidas extraordinarias para evitar la saturación de hospitales.

Afirmó que tampoco se ha tenido un plan de contingencia para que el personal que labora en las distintas áreas del sector salud no se sature físicamente por la carga de trabajo, situación que han denunciado los trabajadores del sector salud, por todo esto indicó que Oaxaca requiere un nuevo confinamiento de manera urgente.

El corte al 20 de enero reporta una ocupación hospitalaria del 62 por ciento, tan solo en 24 horas fueron internados 37 pacientes, se registraron 401 casos nuevos en 107 municipios, siendo Oaxaca de Juárez el que registra el mayor número de contagios.

