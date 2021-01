Elementos de la Policía y de la Unidad de Prevención Social del Delito en Loma Bonita, reciben capacitación

-El 911 puede salvar tu vida y la de otros.

Comunicado

Loma Bonita, Oaxaca. 21 de enero de 2021.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca a través del programa Integral de Prevención Social del Delito, de la Violencia y de la Delincuencia, brinda una capacitación virtual al cuerpo policiaco y al personal del área jurídica, trabajo social y psicología en la ciudad de Loma Bonita, mismas que conforman la unidad municipal de este programa.

Los temas que se abarcaron son prevención de la extorsión telefónica, prevención del secuestro y conductas antisociales, esto para dar cumplimiento a la permanente misión de promover acciones para erradicar actos delictivos y realizar actividades para sensibilizar e informar acerca de las causas que originan el delito.

En este sentido se trabaja por una sociedad que prevenga la violencia, el delito y las conductas que pongan en riesgo a la comunidad. Se Recuerda a la ciudadanía que se tiene el 911 número de emergencia, Úsalo en caso de emergencia o situación de riesgo, y Cuídalo para que esté disponible cuando lo necesites.

