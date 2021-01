Dirigente de Sindicato Independiente fallece por Covid en Oaxaca

-Refieren que tuvo complicaciones, luego de haber dado positivo apenas la semana pasada



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves falleció el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud Saúl Ulises Cortés Maldonado, debido a complicaciones luego de haberse contagiado de Covid apenas hace unos días.



Esta información fue confirmada por familiares, amistades y compañeros del ahora ex líder sindical, además mencionaron que la semana pasada dio positivo a Covid y procedió al aislamiento en su domicilio, estuvo bajo tratamiento, sin embargo hubo complicaciones y lamentablemente falleció este jueves.



Personas cercanas a Cortés Maldonado destacaron la labor para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el sector salud, fue por esta razón por la que votaron para que fuera su representante sindical.

Cabe mencionar que en el 2018 fue candidato a Diputado Local por el Partido Unidad Popular (PUP) y participó en varios procesos electorales.

