Desechadas un 75% de las solicitudes, para regularización de colonias en Tuxtepec

-De las 40 solicitudes que se recibieron en su momento, solo 10 iniciaron el proceso de regularización



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Desarrollo Urbano, Antonio Santos Sosa informó que la mayoría de las solicitudes para regularizar predios en diversos asentamientos, son desechadas ya que no cumplen con requisitos indispensables para poder iniciar este proceso.



Explicó que recibieron solicitudes de habitantes que viven en 40 colonias irregulares con la finalidad de tener todo en regla y así contar certeza legal del lugar en donde habitan, sin embargo por no cumplir los requisitos, solo 10 están en proceso de regularizarse “nosotros regularizamos en donde los propietarios tienen los documentos en regla, propietarios son aquellos que lotificaron en su momento”, explicó.



Agregó que los que lotificaron también cuentan con una escritura y realizan pagos de servicios públicos al ayuntamiento, lo que facilita la regularización.



Este proceso de regularización, tarda dependiendo del tiempo que los interesados presenten la documentación, ya que en ocasiones se atrasan en la entrega de requisitos y este proceso puede llevarse hasta un año, o menos si se cumple todo de manera inmediata.



Algunas de las colonias que iniciaron con este proceso de regularización son la Huerta, la Guelatao, L Aurora, Los Manantiales, entre otras.

