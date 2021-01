Demandas ciudadanas en Tuxtepec se atienden por audiencias programadas

-Primero por la pandemia y luego por la muerte de Fernando Bautista Dávila, los “Lunes ciudadanos” dejaron de llevarse a cabo

Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Ante la permanencia de la contingencia sanitaria por Covid-19, la autoridad municipal de San Juan Bautista Tuxtepec recurrió a las audiencias programadas para atender la demanda de la población en general y representantes de colonias y agencias, pues desde el inicio de la pandemia se dejaron de efectuar los “Lunes ciudadanos”.



El regidor de Gobernación, Gaudencio López Solís, dijo que las necesidades de la población no pueden quedar sin ser escuchadas, por lo que implementaron, en la medida de lo posible por los contagios, reuniones por medio de citas los días miércoles y jueves.



Durante el presente ejercicio 2021, las autoridades analizarán las posibilidades de retomar con más frecuencia estas atenciones, siempre y cuando existan condiciones de sanidad que no pongan en riesgo la salud de la población.



Asimismo, López Solís recordó que durante los “Lunes Ciudadanos” existían aglomeraciones, por lo que fue necesario suspenderlas de forma inmediata como medida de prevención para evitar los contagios de Covid, sin embargo, a través de la forma de trabajo actual también se puede escuchar y atender a la población.

En ese sentido, indicó que entre las demandas más frecuentes se encuentra la de servicios básicos, como son introducción de red de agua potable, drenaje, pavimentación, luminarias y la ampliación de red eléctricas en las colonias de mayor marginación.



Finalmente, como parte de las atenciones, agregó que se llevan obras como la que se inició este jueves en el camino de “La Herradura” que beneficiará a más de diez colonias en la zona.

