Señalamiento hacia el MULT por generar violencia, son chismes y calumnias: Dirigente

-Son dos personas las que no quieren que haya paz en la zona Triqui y pertenecen al “partido oficial” refirió Rogelio Pensamiento.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Como chismes, calumnias, difamaciones, intrigas, falsedades y pecados en contra de la paz, así calificó el dirigente del Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT) Rogelio Pensamiento, los señalamientos que hicieron integrantes del Movimiento Unificador y de Lucha Triqui Independiente (MULTI), por las agresiones registradas la tarde de este martes.

Señaló que el MULT está a favor de la paz y que lamentablemente hay personas que no quieren que se restablezca el estado de derecho en la zona Triqui, dijo que esas personas están al servicio de la maldad, del abuso del poder, del dinero, incluso los llamó provocadores.

Rogelio Pensamiento dijo que ya tienen identificadas a las dos personas que no quieren que haya paz en la región Triqui, ambos dijo pertenecen al “partido oficial” y que darán a conocer sus nombres en la mesa de paz, en la que participará el Gobernador del Estado Alejandro Murat, para que se tomen medidas en contra de estos sujetos.

Agregó que la violencia no la generan la población Triqui, sino que estos hechos se fueron dando porque gente “sembró” intereses “mezquinos” y particulares, reiteró que el MULT busca que a la zona Triqui regrese la “comunalidad”, la concordia y la armonía a esta región del estado.

Estas declaraciones las hizo durante la instalación de un plantón en el zócalo capitalino, para dar cobertura al inicio de las negociaciones con los gobiernos federal y estatal, para poner fin a este conflicto que tiene más de una década y que ha dejado decenas de personas muertas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario