PC de Loma Bonita crea cápsula para traslado de de pacientes COVID

-Esto con la finalidad de darle más seguridad a los integrantes de esta unidad



Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oax. – Para dar más seguridad y sobre todo evitar contagios entre los integrantes de la Unidad de Protección Civil de Loma Bonita, éstos diseñaron una capsula para transportar pacientes con síntomas de covid-19.

El Director de la Unidad Omar Portugal Hipólito, mencionó que por los contagios de covid, son varios los servicios que les solicitan y que van desde medir la oxigenación, ponerles oxigeno, pero también los trasladados, ya sea al hospital comunitario, o bien al Hospital el General de Tuxtepec, o hasta Veracruz.

Por esta situación, y para que no haya contagios entre el personal de la Unidad decidieron construir una capsula de traslado de pacientes covid, independientemente de los trajes y equipos que utilizan acordes a los protocolos de seguridad sanitaria.

La estructura está construida con tuberías de PVC, en un 90%, material que se adaptado a las dimensiones de las camillas, además de ser un material fácil de limpiar; cuenta con cuatro arcos de PVC que sostiene una lona de nylón de tres metros que sirve de barrera protectora entre el paciente y el brigadista.

La cápsula en su interior cuenta con un ventilador portátil para evitar el calor que se genera al interior de la misma; este ventilador cuenta con batería para dos horas de uso, teniendo una conexión USB que le permite seguir funcionando con alguna batería portátil por más tiempo.

El costo total para esta invención fue de tan solo $350 pesos, optimizando los recursos para protegerse, y logrando hacer esta cápsula que sin duda ayudará al personal de esta unidad.



Después de ser realizado el traslado de los pacientes, la cápsula se sanitiza con el fin de ser utilizada en otro traslado.



El Jefe de la Unidad, además agregó que esta cápsula fue hecha por personal de protección civil y que en coordinación con personal del ayuntamiento y del sistema DIF.

