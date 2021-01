Inicia Segego registro y entrega de acreditaciones a 2 mil 500 nuevas autoridades municipales auxiliares

-Con este proceso, además de legitimar ante las dependencias estatales y federales a las nuevas autoridades, se actualiza la base de datos de la dependencia.

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 19 de enero de 2021. La Secretaría General de Gobierno (Segego), a través de la Dirección de Gobierno, inició este martes con el registro y entrega de acreditaciones a 2 mil 500 autoridades municipales auxiliares.

El Secretario General de Gobierno informó que a través de este proceso, se refrenda el compromiso del Mandatario Estatal en trabajar de manera coordinada y en respeto a la autonomía municipal con las nuevas autoridades y auxiliares, con el objetivo de alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

“Como lo ha instruido el Gobernador del Estado de estar cerca de las comunidades, dimos inicio al proceso de registro y acreditación, esto es de suma importancia, ya que permite actualizar la base de datos de la Segego, además de legitimar ante las dependencias estatales y federales a las nuevas autoridades municipales auxiliares para las gestiones que realicen”, destacó.

Así mismo, el funcionario hizo un llamado a las y los presidentes municipales a trabajar de la mano con sus agencias para la correcta aplicación de recursos y ejecución de obra pública, así como en la transparencia de la rendición de cuentas, privilegiando el diálogo para solucionar de manera pacífica las posibles diferencias y conflictos, impulsando las condiciones para el desarrollo de las comunidades.

De acuerdo al registro de este martes 19, se acreditaron las autoridades electas de Santiago Cacaloxtepec, San Antonio el Alto, San Pedro Huamelula, San Sebastián Coatlán, Santa María Tonameca, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Ozolotepec, San Dionisio Ocotepec, Santa Inés de Zaragoza, Santa María Lachixío, San Juan Lalana, San Juan Colorado y San Pablo Coatlán.

Así como de Santa Catarina Tayata, Santa María Yosoyúa, Candelaria Loxicha, San Antonio Tepetlapa, San José Peñasco, Santiago Ihuitlán Plumas, Santos Reyes Pápalo, San Cristóbal Amatlán, Santa María Peñoles, Santiago del Río, Santo Domingo Nuxaá, San Miguel Chicahua, Concepción Pápalo, Trinidad Zaachila, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, San Miguel Peras y Santiago Tilantongo.

La dependencia continuará realizando el registro y entrega de acreditaciones durante este mes de enero a las 2 mil 500 autoridades municipales auxiliares.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario