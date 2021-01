Inicia Obra de Rehabilitación Integral en Avenida Independencia en Tuxtepec

-Se realiza con recursos del Presupuesto Participativo 2020

-Restringida circulación en la zona para dar seguridad a automovilistas y peatones

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec puso en marcha la rehabilitación integral de la avenida Independencia en el tramo ubicado entre las calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo cuya inversión es de 6 millones 329 mil 770 pesos con 35 centavos del Presupuesto Participativo 2020.



Ante la realización de los trabajos se encuentras cerrada la circulación de la Avenida Independencia entre Juárez e Hidalgo, quedando la circulación en sentido contrario en el tramo que va de la calle Juárez a la calle Arteaga; quienes transiten sobre la avenida Independencia tienen que doblar sobre Arteaga y en el tramo de Juárez se podrá entrar a Independencia pero solo se podrá doblar hacia la derecha y tendrán acceso quienes acudan a realizar un trámite a los bancos o se dirijan al Mercado Central.

El alcalde detalló que debido a la pandemia por Covid-19 no se pudo ejecutar el año pasado y el proyecto inicial tuvo readecuaciones debido a que el tramo donde se realizaría es muy angosto y al ampliar la banqueta y colocar el equipamiento urbano se reduciría la circulación vehicular a un solo carril.

Al igual que otros proyectos a efectuarse con el Presupuesto Participativo, esta obra fue electa por contribuyentes que realizaron el pago de sus impuestos y servicios como son predial, agua potable, alcantarillado y aseo público, una política pública que ha llevado a una mayor inclusión y participación de los tuxtepecanos en el desarrollo de su municipio.

