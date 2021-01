Ex militante de Morena se suma a filas del PVEM, aquí no hay división afirma Estefan Gillesen

-Fernando Gopar fue nombrado Delegado Distrital Federal del Partido Verde en Teotitlán de Flores Magón



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El recién nombrado Delegado Distrital Federal del Partido Verde en Teotitlán de Flores Magón Fernando Gopar, comentó que debido a la división que existe al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), decidió dejar las filas de ese instituto político y sumarse a la estructura del PVEM.



En ese sentido el Delegado Nacional con funciones de Secretario General del PVEM José Antonio Estefan Gillesen, mencionó que Fernando Gopar hizo trabajo con Morena en el 2018 y que su adhesión al Partido Verde se debe a que se dio cuenta que existe un interés del partido en seguir trabajando y unirse a la transformación de México.



Agregó que a diferencia de Morena, en el Partido Verde no existen rivalidades internas y mucho menos conflicto entre la militancia, asimismo indicó que el PVEM se ha caracterizado por ser un partido joven, que se dedica a sumar, de propuestas y de puertas abiertas a la ciudadanía.



Garfias Gillesen reiteró que el Partido Verde irá en coalición con Morena y el PT en seis de los diez distritos electorales federales de Oaxaca, en el resto irán solos al igual que en la elección a diputados locales y ayuntamientos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario