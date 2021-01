El Parque del amor en Oaxaca, lugar que todos se pelean y que nadie cuida

-Desde octubre el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez no lo limpia, es un indigente quien lo hace desde entonces.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El parque del amor se ubica en los límites de la ciudad de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán, ha sido considerado como uno de los lugares más inseguros de la zona conurbada, este parque al igual que muchos espacios públicos fueron cerrados por la pandemia.

El lugar además de inseguro, se encuentra abandonado, bolsas, botellas de vidrio, de plástico, incluso hasta cubrebocas se pueden encontrar en las jardineras y nadie se preocupa por limpiarlo, pero eso sí se pelean espacios como el frente 14 de junio que pide la construcción de 12 casetas en ese lugar para que se instalen comercios.

En un recorrido que hicimos, conocimos a don Armando, él fue deportado de los Estados Unidos y el parque del amor se ha convertido en su hogar, es él quien con una escoba barre los corredores del lugar y junta la basura, sin embargo desde octubre que él empezó a limpiar el parque, el ayuntamiento no se ha tomado la molestia de ir a recogerla.

Don Armando nos contó que cuando llegó en octubre, solo limpiaba el espacio en dónde dormía, pero al ver que el parque estaba sucio, decidió buscar una escoba y empezó a limpiar, juntó la basura esperando a que el camión llegara por ella, pero esto no ha sucedido desde octubre, es decir casi 3 meses.

Don Armando no busca un pago por esta acción, lo único que pide son bolsas para guardar la basura y ponerla en un lugar dónde el camión se tome la molestia de llevársela, también nos contó que hay personas que como agradecimiento le llevan una torta o un refresco, uno de ellos va todos los días a hacer ejercicio y le lleva algo de comida.

Son siete los montones de basura que ha juntado don Armando y el área de parques y jardines y limpia pública no se han tomado la molestia de darse una vuelta por el parque del amor, él dice que no han ido porque tal vez estén ocupados en otras actividades.

Mientras algunos se pelean espacios en el parque del amor y no se ocupan en limpiarlo, Don Armando les demuestra que con un poco de actitud e iniciativa se pueden lograr muchas cosas.

Comentarios

