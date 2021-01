Desplazados de San Juan Copala responsabilizan al MULT, de ataques armados



-Denunciaron que desde la tarde del domingo no han cesado los ataques hacia los habitantes de la comunidad.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Desde la tarde del domingo 17 de enero se han estado registrando ataques armados en la comunidad de San Juan Copala, perteneciente a la zona Triqui, de estos hechos responsabilizan al Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT), así lo manifestó Reyna Martínez líder de desplazados de San Juan Copala.

Cabe mencionar que hay imágenes que circulan en las redes sociales, en dónde muestran a personas heridas en Tierra Blanca Copala, pidiendo el ingreso de la Guardia Nacional y solicitando ayuda, pues no pueden sacar a los heridos para que reciban atención médica.

Señaló que desde el 2010 han sido el MULT en complicidad con el gobierno, quienes han generado inestabilidad en la zona, pese a esto mencionó que las autoridades los han señalado de agitadores, aún cuando las personas que fueron asesinadas eran desplazados de San Juan Copala.

A pesar de estos hechos violentos, hay quienes afirman que no pasa nada en la zona, sin embargo las imágenes que circulan en las redes sociales dan cuenta de la violencia que se vive, por ello hizo un llamado al dirigente del MULT Rogelio Pensamiento para que acuda al lugar y controle a su gente.

Reyna Martínez comentó que continuarán con su postura de buscar la paz y denunciar los atropellos que está cometiendo el MULT, a pesar de que han recibido amenazas por hacer público y denunciar la situación que prevalece en la zona Triqui, asimismo dijo que si a ellos los llegan a callar, hay otras generaciones que lucharán por sus derechos.

Agregó que los que no quieren que ingrese la Guardia Nacional a la zona Triqui son los del MULT, pues temen que les quieten sus armas, mismas que señaló son de uso exclusivo del ejército.

