Autoridades continúan vigilando que comercios de Tuxtepec cumplan con protocolos

-Anteriormente era de manera diaria, ahora solo de manera aleatoria



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el repunte de casos de covid en la región de la Cuenca del Papaloapan y sobre todo en Tuxtepec, el Director de Comercio Jimmy Davis Santos enfatizó que tienen la instrucción de seguir vigilando que los comerciantes cumplan con los protocolos solicitados.



Dijo que a pesar de este repunte, el cabildo no les ha proporcionado algunas acciones a emprender, por lo que continúan con esta vigilancia en los más de 1000 establecimientos principalmente en aquellos que son grandes y en donde se puede concentrar más número de clientes.



Anteriormente se supervisó diariamente, y ahora se supervisa de forma aleatoria, y estas revisiones no solo son al comercio formal también lo hacen en el comercio informal con la finalidad de que no se baje la guardia, y sobre todo no relajar las medidas, y más en estos momentos que se ve este repunte en los casos.



Desde el inicio de la pandemia, la Dirección de comercio comenzó una serie de supervisiones principalmente en el comercio con la finalidad de cuidar a los clientes, y entre las medidas que se tenían que cumplir son la sanitización de sus espacios, los tapetes sanitizantes, la sana distancia, el uso del cubrebocas y la dotación de gel.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario