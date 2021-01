Aspirante a candidato independiente de Oaxaca de Juárez impugna lineamientos del IEEPCO

-Señala que no hay “piso parejo” con relación a los recursos que reciben los independientes y los partidos políticos.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Aspirante a Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez Emilio Ricardo Morales Cruz, dio a conocer que impugnó las reglas que emitió el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPCO), mismas que calificó como discriminatorias.

Uno de los argumentos es no existe igualdad entre quienes aspiran a una candidatura independiente en comparación con los partidos políticos, principalmente por los recursos que se asignan para gastos de pre campañas y campañas, pues a los partidos les asignan varios millones de pesos y a los independientes solo unos miles de pesos.

Una de las peticiones es que haya una prórroga en las fechas para que los aspirantes a candidatos independientes pueden recabar las firmas que les pide el órgano electoral, sobre todo porque debido a la pandemia han encontrado varias limitantes, además mencionó que no se tiene acceso al número de firmas que ha recabado en cada sección electoral.

La impugnación la Presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y en caso de que el fallo no salga a favor se acudirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, Veracruz.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario