Antorcha Campesina se lanza con todo en contra de gobiernos de AMLO y Murat

-Denuncian que no se está apoyando a los pueblos con mayor marginación del país, también entregaron pliego petitorio al gobierno del estado.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- México está atravesando por la crisis económica más fuerte de los últimos años, el incremento de contagios y muertes por Covid van en aumento de manera alarmante, además de que 16 hospitales registran el 100 por ciento de ocupación, por ello la organización Antorcha Campesina señaló de responsables al gobierno federal y estatal.

El Dirigente de Antorcha Campesina en Oaxaca Dimas Romero González, mencionó que la pandemia ha sido utilizada como pretexto por las autoridades de los tres niveles de gobierno, para no dar atención y solución a las demandas de las comunidades marginadas del estado y del país.

En conferencia de prensa frente a palacio de gobierno, mencionó que tampoco se quiere atender a las organizaciones sociales, quienes ayudan a las comunidades en las labores de gestión para que lleguen recursos y apoyos a quienes más lo necesitan, incluso dijo que en los dos años del gobierno federal no se ha visto un apoyo real.

Asimismo comentó que a pesar de que el gobierno federal dijo que no habría intermediario en la entrega de apoyos a los beneficiarios de los programas sociales, el dirigente de Antorcha Campesina enfatizó en que en dos años de gobierno, muchas organizaciones sociales, politólogos que dichos apoyos no se están entregando.

Agregó que en el 2020 se dejaron de aplicar 31 mil millones de pesos en el sistema de salud, lo cual se traduce en que no solo no se ejerció el recurso extraordinario, sino que ni siquiera el dinero etiquetado se usó para lo que estaba destinado y que este año será peor, por el recorte presupuestal que fue aprobado por el Congreso de la Unión.

Antorcha Campesina entregó un pliego petitorio al gobierno del estado, uno de los puntos relevantes es que se garantice la seguridad en las zonas en conflicto como la zona Triqui, San Mateo del Mar en el Istmo de Tehuantepec y entre las comunidades de Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario