Recuperación de fosas en panteones de Oaxaca se hará apegado a la ley: Síndica primera

-Señaló que el procedimiento estará a cargo de las áreas correspondientes y no se busca afectar a ningún ciudadano.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En días pasados el ayuntamiento capitalino informó que el cabildo determinó recuperar aquellas fosas que no estén regularizadas, para otorgarlas a quienes perdieron un familiar por covid, en ese sentido la Síndica primera del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez Indira Zurita Lara, mencionó que este proceso se dará apegado a los procedimientos jurídicos.

Con relación a los restos que estén en dichas fosas, explicó que el procedimiento que se lleve a cabo le corresponderá a las direcciones correspondientes y dicho procedimiento estará apegado a la ley, además de que no se busca afectar a ningún ciudadano con estas acciones.

Zurita Lara dijo que se buscará en una primera instancia que las personas que no están al corriente con sus documentos o que no han renovado su perpetuidad lo hagan y en caso de que alguien no muestres la intención de recuperar su espacio en alguno de los panteones, esos serán los espacios que habilitará el gobierno municipal para usarlos para inhumar a quienes fallezcan por Covid.

Fue el 14 de enero cuando el cabildo aprobó recuperar fosas de los panteones municipales, en lugar de realizar acciones que eviten la aglomeración de personas, pues el zócalo capitalino registra una concentración considerable de personas, a pesar del aumento de casos en la capital oaxaqueña.

La iniciativa fue presentada por el regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en Vía Pública, Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, y por la regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández.

