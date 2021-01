Por fin! Defraudados de Casur en la Cuenca recibirán parte de sus ahorros

-La entrega del dinero se realiza en próximos días luego de que este lunes inició el pago en la capital



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de 11 años de espera, algunos de los defraudados que tenían sus ahorros en la Caja Casur en Tuxtepec, podrán recibir parte de este patrimonio que en su momento perdieron, ya que este lunes la Secretaría de Bienestar (SEBIEN) inició con el pago de algunos afectados.



Integrantes del Comité de Defraudados de Casur informaron que será en próximos días que se realice el pago a los ahorradores de esta caja, mismos que son de municipios de Tuxtepec y Valle Nacional, y que durante estos 11 años estuvieron luchando para recuperar el dinero que en su momento ahorraron.



En los meses de octubre, noviembre y diciembre personal de la SEBIEN instaló un módulo en la región de la Cuenca del Papaloapan, con la finalidad de recibir los documentos de aquellos defraudados que tenían ahorros menores a los 40 mil pesos, siendo 380 los que en próximos días vean una solución a su problema.



El pago será, en esta primera parte, para aquellos que únicamente tenían un recurso menor a los 40 mil pesos, por lo tanto los demás que tenían un recurso superior a esta cantidad deberán de esperar a que la SEBIEN lance la convocatoria y así recibir la documentación de estos ahorradores.



Este problema, surgió en el año 2009 cuando los ahorradores acudían a solicitar su dinero y los trabajadores se negaban a entregárselos, posteriormente vieron las oficinas cerradas y aunque en su momento iniciaron una serie de acciones como tomas de dependencias, bloqueos, manifestaciones, este conflicto podría terminar para algunos pero seguir para aquellos que tenían ahorros de más de 40 mil pesos.

