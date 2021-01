Notifica Oaxaca 60.9% de ocupación hospitalaria por COVID-19

-Hay 599 casos activos y 437 contagios nuevos

-Registran 16 hospitales el 100% de ocupación de camas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de enero de 2021.- Al corte epidemiológico de este lunes, los hospitales de Oaxaca registran el 60.9% en ocupación de camas para la atención de pacientes COVID-19, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

La jefa de la Unidad de Epidemiología de la institución, Yuko Nakamura López, indicó que del 16 de enero a la fecha se ingresaron a la red médica 55 nuevos pacientes, es decir hay 423 personas hospitalizadas a causa del virus;16 nosocomios muestran el 100% de ocupación de camas.

Valles Centrales registra el 75.6% de ocupación hospitalaria, el Istmo 46.6%, Tuxtepec 38.1% Costa 39.4%, Mixteca 67.3% y la Sierra 5.6%, agregó.

La experta señaló que el número de contagios por la patología vírica en la entidad, llegó a los 31 mil 596 casos, se sumaron este fin de semana 437 pacientes en 91 municipios, principalmente residentes de Valles Centrales.

También mencionó que suman dos mil 293 muertes acumuladas a causa del SARS-CoV-2; las personas más afectadas continúan siendo los adultos mayores. A la fecha hay un global de mil 910 defunciones en los mayores de 50 años, en los cuales, el 23% presentó obesidad, el 37.4% diabetes mellitus y 40.3% hipertensión arterial.

Dijo que al corte de este 18 de enero, hay un total de 14 mil 551 pruebas negativas, cuatro mil 658 están en espera de resultados, 28 mil 704 personas se han recuperado de la enfermedad y 599 son pacientes activos.

Especificó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales persiste como la zona con mayor incidencia de contagios con un acumulado de 21 mil 821, seguido por el Istmo con dos mil 646, Mixteca dos mil 377, Tuxtepec con dos mil 147, Costa con mil 577 y Sierra con mil 028.

Respecto a las víctimas fatales por COVID-19, 790 eran mujeres y mil 503 hombres; del total, mil 213 eran residentes de Valles Centrales, 359 del Istmo, 287 de Tuxtepec, 199 de la Mixteca, 150 de la Costa, y 85 de la Sierra.

En otro sentido, dio a conocer que de las 19 mil 500 vacunas Pfizer que se aplicaron en los trabajadores de salud en la entidad, 101 tuvieron reacciones alérgicas luego de aplicarse el biológico, es decir, el .5%: 99 con sintomatología no graves y dos graves, estos últimos con antecedentes múltiples de alergias a fármacos, quienes ya fueron dados de alta médica.

Finalmente, recordó a la población que Oaxaca se encuentra en semáforo epidemiológico naranja, por lo cual es importante no bajar la guardia en las medidas sanitarias, usar correctamente el cubrebocas para evitar contagios y principalmente, quedarse en casa si es posible.

