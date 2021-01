MULT anuncia plantón en el zócalo para cubrir instalación de mesa de paz

-El plantón se levantará si se logran acuerdos que lleven a la pacificación en la región Triqui

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT) anunció que este miércoles 20 de enero instalará un plantón representativo frente a palacio de gobierno, esto luego de darse a conocer que el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa informó que se instalará una mesa de diálogo para lograr resolver el conflicto que existe en la región triqui.

El líder del MULT Rogelio Pensamiento, comentó que están de acuerdo con la información que dio a conocer la autoridad estatal de invitar al gobierno federal para que también forme parte de la mesa de negociación, y que el plantón se instalará para dar cobertura a la mesa de negociación entre las partes en conflicto y las autoridades estatales y federales.

Pidió que los bloqueos y acciones emprendidas por parte de la Guardia Nacional y de quienes el MULT señala cómo delincuentes cede para que la paz en la zona Triqui pueda darse, tras años de conflicto que han provocado el desalojo violento de varias familias que actualmente viven en la capital oaxaqueña y que desde hace diez años piden regresar a sus comunidades.

Rogelio Pensamiento mencionó en conferencia de prensa que en caso de que la mesa de paz dé los resultados esperados, el plantón será levantado, sin embargo precisó que en caso contrario permanecerán en ese lugar, asimismo explicó que en el plantón participarán militantes de la organización que radican en la capital oaxaqueña, además la dirigencia del MULT pide que se castigue a las personas que han provocado desestabilizas social en la región Triqui.

Cabe mencionar que en las cuentas oficiales del gobierno del estado y del Gobernador no se ha publicado nada relacionado con la instalación de la mesa de paz a la que hace referencia el dirigente del MULT.

