Imparte IEEPO taller sobre fomento a la lectura a Escuela Normal Experimental de Teposcolula

-En las actividades que impulsa el Instituto para la profesionalización de los futuros profesores, participan 31 asistentes entre alumnado, profesores y bibliotecaria.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de enero de 2021.- En el marco de las actividades que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) impulsa para que la lectura sea un eje fundamental en la mejora de la calidad educativa, se imparte el taller virtual “Lecto Escritura Creativa y Creación Literaria” a estudiantes, docentes y bibliotecaria de la Escuela Normal Experimental de Teposcolula.

Como lo han establecido el Gobernador del Estado y el Director General, se da continuidad a los proyectos enfocados a construir estrategias pedagógicas, estructurales y de vinculación en este sistema, en beneficio de la formación de las y los futuros maestros.

Como parte del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXE) Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal (EDINEN), que concreta objetivos, metas y acciones principalmente en los rubros de infraestructura, programas de movilidad nacional e internacional y capacitación, el escritor Emilio Ángel Lome Serrano imparte el taller virtual que inició el pasado 18 de enero y concluirá el viernes 22.

De acuerdo con la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes del IEEPO, la actividad, en la que participan 31 asistentes entre alumnado, profesores y bibliotecaria de la Escuela Normal Experimental de Teposcolula, tiene como objetivo beneficiar a las y los estudiantes con estrategias de Lectura y Escritura que permitan desarrollar la literacidad y la lecto-escritura.

El escritor Emilio Ángel Lome Serrano es un artista con más de 30 años de experiencia, quien a través del juego y la música invita a entrar al maravilloso mundo de la palabra. La intención de trabajar con los padres es motivarlos para que con herramientas sencillas, puedan jugar, convivir y enseñar a sus hijos.

