Habitantes de Valle Nacional, toman oficinas de SCT en Oaxaca

-Denuncian que recursos para reparación de caminos no se aplicó, sin embargo la empresa cobró como si las obras se hubieran hecho

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de varias comunidades de Valle Nacional se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), para exigir que el recurso de 4 millones de pesos que se destinó para la construcción de caminos se ejerza, pues sólo se comprobó y las obras no se hicieron.

El representante de estas comunidades Fernando Morales Calihua comentó que debido a las afectas que provocó la tormenta tropical “Nana”, se destinaron recursos para la reparación de los caminos que comunican a las comunidades de San Felipe de León, Arroyo de Banco y San Antonio Ocote.

Morales Calihua mencionó que la compañía que se encargaría de realizar la obra si cobró el recurso y los trabajos no se hicieron, por ello es que las autoridades de estas comunidades decidieron movilizarse para pedir a la SCT que se obligue a esta empresa a realizar los trabajos correspondientes o de lo contrario intensificarán sus medidas de presión.

Los manifestantes bloquearon los tres accesos a la dependencia y afirmaron que podrían montar un plantón para que se le dé solución a sus demandas, asimismo afirmaron que llamarían a más personas para reforzarlos, sin embargo explicaron que no tienen contemplado el realizar bloqueos carreteros para no afectar a terceros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario