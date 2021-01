Edil de Huatulco da positivo a covid

-Se mantendrá en confinamiento como es debido al tratamiento del virus

Redacción

Por medio de un comunicado a través de sus redes sociales, el presidente municipal de Santa María Huatulco, Giovanne González García, informó que ha dado positivo a covid-19 luego de haber presentado síntomas.

Asimismo el edil, indicó que es su deber y responsabilidad mantener informados a la estructura admisnistrativa del H. ayuntamiento y a la ciudadanía de Santa María de Huatulco.

Además, mencionó se mantendrá en confinamiento como es debido al tratamiento del virus, sin embargo seguirá al tanto de su administración municipal.

“Después de haber presentado algunos síntomas y dar positivo en la prueba realizada, acatando las disposiciones sanitarias correspondientes, deberé entrar en confinamiento hasta que el virus seda al tratamiento recomendado, sin dejar de estar atentos a las gestiones, proyectos y de la misma administración municipal”, así lo expresó.

Asimismo, González García, invitó a la población a cuidarse y no exponer su salud, ya que al seguir las medidas sanitarias, se pueden evitar más contagios por covid-19.

“Sabemos que es imprescindible la actividad económica, pero siguiendo las medidas sanitarias necesarias es posible mitigar el contagio”, mencionó.

Cabe mencionar, que en Oaxaca, ahora suman 18 presidentes municipales que han dado positivo a Covid 19, entre los cuales se encuentran

Oswaldo García Jarquín, presidente de Oaxaca de Juárez; Lizbeth Victoria Huerta, presidenta de Nochixtlán; Dante Montaño, presidente de de Santa Lucía del Camino; Moisés Pérez de la Cruz, presidente de Cuilápam de Guerrero; Noel Hernández Mendoza, edil Tamazulápam del Progreso; Fredy Gil Pineda Gopar, edil de San Pedro Mixtepec, Juan Carlos Atecas Altamirano, edil de Salina Cruz y Nicolás Feria Romero edil de Santiago Juxtlahuaca.



