Designan a Juan Carlos Márquez Heine, como nuevo Secretario de Salud en Oaxaca

-Con un 60 por ciento de ocupación hospitalaria y 14 hospitales saturados, entra en sustitución de Donato Casas Escamilla

Comunicado

A través de un comunicado el Gobierno de Oaxaca, dio a conocer el cambio en la Secretaria de Salud en Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de enero de 2021. Con el firme compromiso de seguir fortaleciendo las acciones gubernamentales a favor del bienestar de las y los oaxaqueños, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa tomó protesta de Ley a Juan Carlos Márquez Heine como Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca.

De conformidad con las atribuciones que le confiere el Artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Ejecutivo del Estado presentó a Juan Carlos Márquez Heine como nuevo titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, quien tiene desde ahora la encomienda de proteger la salud y la vida de la población oaxaqueña.

Asimismo, el Gobernador del Estado exhortó y convocó al funcionario a dar continuidad al plan de vacunación contra el COVID-19 con eficiencia y absoluta transparencia; así como dotar a las y los trabajadores del sector del equipamiento necesario para seguir enfrentando de manera segura la contingencia sanitaria.

Juan Carlos Márquez Heine es egresado de la facultad de medicina de la UNAM y cuenta con una especialidad en urología. Asimismo, es miembro de las asociaciones Mexicana, Americana y Europea de Urología y ha colaborado en publicaciones médicas especializadas en México y el extranjero.

En la Administración Pública, se ha desempeñado como Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), encargado de operar el Seguro Popular en Oaxaca, y como Subdirector General de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Murat Hinojosa agradeció a Donato Casas Escamilla por el trabajo realizado al frente de la Secretaría de Salud, destacando su importante labor para lograr la reconversión de los 26 hospitales que forman hoy la red de hospitales COVID-19 y la implementación de exitosas estrategias como las brigadas “Te quiero con Salud”, que han permitido dotar de medicamentos y atención médica a la población más vulnerable durante la contingencia sanitaria.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario