Declaratoria de emergencia por lluvias en Valle Nacional, se emitió a tiempo por parte del gobierno municipal: Edil

-Dijo que el proceso ha sido lento pero hay confianza de que las 24 familias afectadas, puedan obtener el apoyo para recuperar parte de lo que perdieron.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Presidente municipal de Valle Nacional Rey Magaña Garcia, afirmó que la declaratoria de emergencia se activó en tiempo y forma para que los recursos del FONDEN se activaran y se buscara apoyar a los damnificados del huracan “Nana”, que vivieron momentos de terror la madrugada del pasado 4 de septiembre cuando las fuertes lluvias inundaban sus hogares, causando en muchas viviendas perdida total de sus muebles.



Esta declaración las dio el edil, luego de que este lunes decenas de habitantes de la comunidad de Arroyo de Banco manifestaban su molestia, al no tener respuesta concreta de las instancias Estatales y Federales, como FONDEN y CAO, para que se les apoyara después de ver perder sus bienes al desbordarse los Arroyos “El Tecolote” y “Arroyo Banco” causando estragos en las colonias 5 de Mayo y Emiliano Zapata de esa comunidad.

Señaló que el proceso para que estos recursos lleguen ha sido muy lento, sin embargo espera que en los próximos días haya respuestas tanto del Gobierno Estatal y Federal, para que las personas afectadas puedan recuperar partes de lo que perdieron a causa de este desastre natural que marcó la vida de las familias que viven en el margen de esos afluentes.

Así mismo pidió paciencia a los damnificados por este tardanza, pues detalló que aunque es una situación que está fuera se su alcance, dijo que como responsable de este municipio ha estado insistiendo para que el apoyo pueda aterrizar y ser entregado, a las 24 familias que sufrieron los embates de “Nana”.

