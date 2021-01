Celebra Museo Regional de Huajuapan su XXII Aniversario

-Se realizan actividades virtuales del 19 al 23 de enero por las páginas de las instancias participantes.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de enero 2021.- Del 19 al 23 de enero, se llevan a cabo las actividades por el XXII Aniversario del Museo Regional de Huajuapan (MureH), en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Colegio de San Luis, que debido a la pandemia derivada por el COVID-19, en este año serán de manera virtual.

El presidente del patronato del MureH, destacó que este martes 19 de enero, iniciaron estas actividades, entre ellas la inauguración de las mismas a cargo del director del Centro INAH Oaxaca, así como la conferencia magistral “Arqueología del Juego de Pelota en la Mixteca” a cargo del arqueólogo Ángel Iván Rivera Guzmán.

El miércoles 20 de enero, se realizará el recital poético, “Lluvia y nube, voces desde la raíz”, con la participación de Celerina Sánchez, Martha Clara Sharupi e Irma Pineda. El jueves 21, se ofrecerá el concierto musical “Tlasotsonki dueto”, con Marcela Mariana Pulido y Alex Pulido.

El viernes 22, se llevará a cabo el conversatorio “Los pueblos indígenas y la diversidad cultural en México”, en el que participarán el Director General del INAH, y representantes del CIESAS, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y del Colegio de San Luis.

Para cerrar las actividades que se tienen programadas por el XXII Aniversario del Museo Regional de Huajuapan, el sábado 23, se llevará a cabo el concierto de clausura “Interculturalidad musical”, con el barítono Andrés Villarreal.

La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) invita a seguir las actividades de este importante recinto a las 17:00 horas, a través de la cuenta de YouTube de INAH Tv, y en la del Museo Regional de Huajuapan MureH, así como en sus páginas de Facebook.

Comentarios

