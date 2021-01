CANIRAC y CANACO en Tuxtepec, dicen no al cierre escalonado de comercios

-Piden que mejor se regule el comercio informal, ya que aseguran que ellos no siguen los protocolos de sanidad.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Pese al incremento de casos de covid-19, y que representa un segunda ola de contagios en la entidad, la CANACO y CANIRAC en Tuxtepec, no están en la disposición de cerrar sus establecimientos como lo propuso el Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa.

Los representantes de las cámaras del sector comercial y restaurante de este municipio, no coinciden con el anuncio que hizo el Gobernador, que fue el de cerrar los negocios de manera escalonada y reducir los horarios en los comercios de la ciudad de Oaxaca, decisión que tomó tras este incremento en casos ya que hasta el corte de este 18 de enero suman 31 596.

El Presiente de la Cámara nacional de Comercio (canaco) en Tuxtepec, Jorge Osorio, señaló que no pueden cerrar de manera “escalonada” ni reducir horarios, ya que están trabajando en números rojos, y que otro de los motivos por los cuales no se unirán a este llamado voluntario es porque el movimiento sigue en el centro de la ciudad pero no se debe a ellos, si no a los ambulantes.

“No podemos hacerle caso a esta sugerencia, porque estamos manteniendo la nómina de los trabajadores, es por los miles y miles de empleo que están en riesgo; la gente tiene que responsabilizares por nuestra seguridad y la misma seguridad de ellos, si la sociedad no quiere entender, nos va a llevar a una catástrofe a corto plazo”, explicó el líder comercial.

Por su parte el Representante de la canirac en Tuxtepec Nicolás Malagón, explicó que ellos como restauranteros cumplen con los protocolos de sanidad que les solicitan, y que son los ambulantes el problema “tenemos tapete sanitizantes, usamos, gel, cubrebocas y los ambulantes que, en donde deben de poner atención es en los ambulantes” declaró.

Agregó además, que el reducir el número de ambulantes es una medida adecuada para evitar que haya más contagios en el municipio; ambos representantes del sector comercial coincidieron en que deben de tomar medidas para que los vendedores ambulantes cumplan con los protocolos necesarios, así como se los solicitan a ellos.

Este municipio, situado al norte del estado sufrió consecuencias graves en lo que respecta al comercio formal, debido a que por instrucciones del gobierno municipal el comercio no indispensable bajo las cortinas en los meses de abril, mayo y junio del 2020 y lo que provocó que alrededor de 200 establecimientos cerraran de manera definitiva, situación por la que se rehúsan al llamado del Gobernador.

