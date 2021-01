Aumenta conflicto entre locatarios del mercado Víctor Bravo Ahuja en Santa Lucía del Camino

-Un grupo de locatarias denuncia hostigamiento y amenazas para despojarlas de sus locales

-Piden la intervención del Gobernador y de la Fiscalía para que se investigue y se resuelva el conflicto



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de locatarios del mercado “Víctor Bravo Ahuja” acompañados de sus representantes legales, denunciaron a otro grupo de comerciantes de amenazas y hostigamiento, quienes pretenden desalojarlos de sus espacios, incluso los señalan de iniciar una campaña de difamación en contra suya.



El abogado Romeo González Playas comentó en conferencia de prensa que en meses recientes se han presentado una serie de ataques en contra de los locatarios que representa, quienes afirmó son fundadoras del mercado Víctor Bravo Ahuja, pues ellas ayudaron a comprar el terreno a los ejidatarios y conseguir la regularización ante CORETT en el 2003.



Agregó que en julio de 2020 las locatarias Aideé Peña, Paulina Flores y Eufemia Méndez fueron despojadas de sus locales, además de ser objeto de constantes amenazas, cabe mencionar que las tres locatarias fungieron como Secretaria del Interior, Secretaria General y Secretaria de Finanzas del mercado respectivamente.



Las locatarias denunciantes, mencionaron que el pasado 15 de enero apareció una cabeza de cerdo en una caja de cartón en la entrada del mercado, debido a la escalada de presión en su contra, piden la inmediata intervención de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para esclarecer estos hechos.



Asimismo indicaron que por esta situación temen por su integridad y la de sus familias, incluso mencionaron que los locatarios y los clientes también podrían correr peligro si las autoridades no intervienen para poner fin a este conflicto, en ese sentido pidieron también al Gobernador Alejandro Murat que también intervenga.

