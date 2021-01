Si estalla huelga en la UABJO, es responsabilidad de Murat y del Rector afirma el STEUABJO

-El primero de febrero iniciaría la huelga en caso de que no se lleve a cabo la revisión al contrato colectivo de trabajo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) iniciaron un paro de labores de doce horas en las instalaciones de la máxima casa de estudios, para exigir nuevamente la revisión al contrato colectivo de trabajo.



El Presidente de la mesa del comité de huelga Andrés Ismael López, responsabiliza al rector Eduardo Bautista y al Gobernador Alejandro Murat en caso de que estalle la huelga en la máxima casa de estudios, pues hasta el momento ninguno ha mostrado interés en atender las demandas del sindicato.



Comentó que se está violentando el contrato colectivo de trabajo al no entablar una mesa de negociación con la rectoría y con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), asimismo dio a conocer que en caso de que la postura de las autoridades siga siendo la misma, la huelga estallaría el próximo primero de febrero.



Otra de las demandas que tiene el sindicato existen pagos, incrementos salariales y basificaciones que están pendientes de ser atendidas, por esta razón es que hicieron el llamado al rector para que atienda estos temas a la brevedad y así no estalle la huelga.

