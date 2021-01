Por segunda ocasión, cierran sucursal bancaria en Oaxaca; por presunto contagio de Covid

-Hasta el momento no han informado cuántos días estará cerrada la institución.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La sucursal del banco citybanamex de la Calzada Porfirio Díaz en la colonia reforma cerró sus puertas, por segunda vez debido a presuntos contagios de Covid entre el personal que labora en la institución bancaria, esta situación provocó que los cuentahabientes no pudieran realizar sus operaciones.

Hasta el momento la información no ha sido confirmada o desmentida por parte de la gerencia de la sucursal, asimismo tampoco han dado a conocer cuántos días permanecerá cerrada o si sólo será durante este día, reanudando sus labores este martes.

Cabe recordar que el 3 de junio de 2020 esta sucursal fue cerrada durante un par de horas, debido a que una persona contagiada de Covid había estado ingresado a realizar un trámite, en aquella ocasiónese cerró para que se llevara a cabo la sanitización de todas las áreas, para así proteger al personal y a los clientes.

Además el 29 de Junio fue cerrada la sucursal de citybanamex en Tuxtepec debido al incremento de contagios, sin embargo la institución bancaria tampoco dio información si esta acción se debió a un contagio en el personal.

