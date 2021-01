Pandemia arrasó hasta con el programa “un día sin ambulantes en Tuxtepec”

-Podrían retomarlo, aunque esto implicará volver a planteárselo a los líderes

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En el mes de abril del año pasado, inició en Tuxtepec un programa que prometía darle una mejor imagen al centro de este municipio comercial, sin embargo la pandemia también lo arrasó, pero a decir del Director de Comercio Jimmy Davis Santos podrían retomarlo.



Señaló que este programa era muy bueno, ya que durante este día en donde los ambulantes no estarían en las calles, se haría faena y así darle un mejor aspecto a las calles del municipio, como delimitar espacios, pintar las banquetas, por lo que no descartó que nuevamente se retome.



Para seguir con este programa, destacó, que se tendría que hablar con los representantes de los ambulantes de este municipio, y ponerse de acuerdo, pero esto será más adelante una vez que pase esta pandemia.



Este programa al que denominaron “un día sin ambulantes” se hizo con la finalidad de que la ciudadanía pudiera realizar sus compras sin tantos contratiempos, y sobre todo viera las calles despejadas, ya que es en Tuxtepec en donde se concentra el comercio de la región.



El “día sin ambulantes”, fue bien visto a pesar de que en los primeros meses del año pasado no se pudo concretar con los líderes; ahora buscan implementarlo una vez que la pandemia pase y volver a ver el centro de la ciudad libre de estos vendedores, aunque sea por un día.

