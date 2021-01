PAN no irá en alianza con PRI y PAN en elección municipal de Oaxaca de Juárez

-Informaron que son tres mujeres las que buscan la candidatura, y no apoyarán en caso de que un priísta sea el candidato.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) informó que no irá en coalición con Partido Revolucionario Institucional (PRI), ni con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la elección municipal de Oaxaca de Juárez, pues afirman que hay tres aspirantes a la Presidencia Municipal de la capital.

No obstante la Presidenta del CDM de Acción Nacional Laura Aguilar Chagoya afrirmó, que en caso de ir en una candidatura común, el PAN pondrá a la candidata a la primera concejalía, pues el partido es la segunda fuerza política en la capital oaxaqueña.

En cuanto a las aspirantes a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, la dirigente municipal dijo que son tres mujeres las que buscan este cargo y son Mirna López Torres, Alejandra García Morlán y María Eugenia Pombo.

Con esta determinación quedaría fuera el titular de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del estado Samuel Gurrión Matías, pues tiene intenciones de ser el abanderado del PAN a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, tal y como sucedió en el 2018, asimismo indicaron que no darían su respaldo a un priísta, pues hay rumores de que el candidato de la coalición en caso de darse sería Javier Villacaña Jiménez.

Cabe mencionar que se han publicado una serie de comunicados en los que Acción Nacional daba a conocer su intención de una candidatura común o una alianza con el PRI y el PRD, en ese sentido Aguilar Chagoya mencionó que esa información es falsa.

