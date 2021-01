IMSS confunde a adultos mayores, los llaman apuntarse para la vacuna Covid y la información era falsa

-Los casos se presentaron en la Unidad Medica Familiar 65 de la ciudad de Oaxaca y la Unidad Medica 64 de Tuxtepec



Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Instituto Mexicano del Seguro Social provocó una confusión en la población mayor de sesenta años, pues publicó que se haría un registro para que se les aplicara la vacuna contra el Covid, esto provocó un alboroto en la Unidad de Medicina Familiar número 65 de la ciudad capital.

La publicación decía lo siguiente: “Estimado derechohabiente de 60 años y más, adscrito a la UMF 65, que desee la vacuna anti Covid, comunicarse el 18/01/21 a los teléfonos 9515025968, 9515925969, para ser registrados en el censo”.



Por esta situación varios adultos mayores llegaron acompañados de sus familiares, a pesar de exponerse a un posible contagio de Covid, para registrarse y ser de los primeros en ser vacunados, sin embargo al llegar el personal del IMSS les informó que no se estaba llevando a cabo dicho registro.



Las publicaciones en dónde se convocaba a los adultos mayores a registrarse fue bajada de las redes sociales, minutos más tarde por medio de la cuenta oficial de la delegación del IMSS en Oaxaca, está información fue desmentida con el siguiente mensaje: “Oaxaca no te dejes engañar, es falsa la información que circula en redes sociales de la adscripción de adultos mayores para recibir la vacuna contra la Covid-19. El departamento de comunicación social del IMSS lo ha desmentido a través de este espacio informativo”.



Esta misma situación se presentó en el municipio de Tuxtepec, sin embargo ahí si se está llevando un registro de manera interna y algunas personas acudieron a registrarse, será hasta el martes cuando las autoridades del IMSS en Tuxtepec den información sobre el tema.



Y es que de acuerdo al programa de vacunación dado a conocer por las autoridades federales, una vez terminado de aplicarse la vacuna al personal de primera línea de atención, se procederá con el resto del personal de salud y a personas mayores de sesenta años.

