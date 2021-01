Frente 14 de junio exige construcción de 12 casetas en el Parque del Amor en Oaxaca

-Señalan que desde hace dos años el gobierno se comprometió a construirles sus casetas y no les han cumplido



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Frente Popular 14 de junio exige al Gobernador del Estado Alejandro Murat, que dé cumplimiento a su palabra de construirles 12 casetas en inmediaciones del parque del amor, mismas que fueron comprometidas desde hace dos años y hasta el momento no se han construido.



El Integrante de la comisión política del Frente 14 de junio Ángel Avendaño, comentó que hace dos años el mandatario oaxaqueño se comprometió a dar solución a esta demanda, además dijo que desde hace tres meses han buscado un acercamiento con el titular de la SEGEGO Francisco Javier García, sin que hasta el momento los haya atendido de manera personal.



Indicó que cuando los han citado en la SEGEGO son atendidos por personal de la dependencia que no tienen facultades para tomar una decisión, por ello es que este lunes marcharon y se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), pues la titular de la dependencia Marian Nassar Piñeyro, ya firmó los documentos para que se inicie la construcción de las casetas.



Los manifestantes amagaron con instalar un campamento frente a las oficinas de la SEMOVI, sin embargo luego de una reunión, se retiraron en espera de que se les cumplan sus demandas.

